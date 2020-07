Rissa in Borgo stazione, aggrediti due poliziotti

Ancora una rissa in Borgo Stazione, a Udine. Ieri pomeriggio, due stranieri sono stati arrestati dopo che avevano aggredito anche gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti per placare gli animi.

Il fermo è stato effettuato dagli operatori della Questura di Udine nell’ambito dei servizi di controllo nella zona della stazione, in collaborazione con il personale del Reparto Prevenzione Crimine Veneto. I poliziotti hanno visto i due giovani che stavano litigando, colpendosi con calci e pugni. Uno dei due aveva anche un manganello allungabile.

Dopo essere intervenuti per dividerli, gli agenti sono stati minacciati e colpiti dai due, con pugni e manate. Grazie allo spray al peperoncino, sono riusciti a immobilizzarli e a portarli in questura. Dopo gli accertamenti, è emerso che uno dei due, un 22enne egiziano residente in Lombardia, era gravato da un divieto di ritorno nel Comune di Udine. Il giovane, poi, girava a bordo di una bicicletta di notevole valore, sul cui possesso non è riuscito a dare plausibili giustificazioni.

Da ulteriori indagini, è emerso che la bici era stata rubata alcuni giorni prima a una cittadina udinese. Il 22enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere, ricettazione della bici e inosservanza del divieto di ritorno a Udine. L’altro 'contendente', un 28enne cittadino libico residente in città, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati portati in carcere a Udine.