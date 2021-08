Rissa in borgo stazione, ferito con una bottiglia di vetro

Nel pomeriggio di ieri, alle 16.45 circa, personale della Squadra Volante è intervenuto in viale Leopardi, all'altezza dell'ingresso dell'autostazione, dove era stata segnalata una lite tra due cittadini stranieri, uno dei quali ferito.

Nell’arco di poco tempo, il personale ha rintracciato le due persone coinvolte, identificando l'uomo sanguinante e, a brevissima distanza, un altro soggetto, pakistano, che presentava evidenti segni di una colluttazione. Gli accertamenti hanno permesso di cristallizzare la responsabilità del cittadino pakistano che, con una bottiglia di vetro infranta, aveva colpito l'aggredito.

L'uomo, condotto in Questura, è stato arrestato per lesioni aggravate, mentre l'ufficio Immigrazione sta valutando la posizione di soggiorno per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.