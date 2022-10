Rissa in Borgo Stazione, quattro arresti e una denuncia

Stretta su Borgo Stazione, a Udine, teatro nelle ultime settimane di un crescente numero di episodi violenti. L'ultimo, nel pomeriggio di martedì, ha suscitato particolare scalpore, dal momento che, nella rissa tra una dozzina di persone, in via Leopardi, è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, anche un agente della Polizia locale.

Oggi la Questura ha comunicato l'arresto di quattro degli stranieri coinvolti e la denuncia di una quinta persona, dopo aver ricostruito quanto accaduto a partire dalle 15 quando i due gruppi – probabilmente per motivi di droga – si erano fronteggiati. Uno dei partecipanti, inseguito, si era rifugiato nel posto della Polizia Locale, mentre gli altri, all’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, si erano dati alla fuga nelle vie adiacenti.

Cinque uomini sono stati bloccati dalle forze dell’ordine e condotti in Questura; tre di loro, che avevano riportato lievi lesioni nella violenta lite, sono stati soccorsi dal personale sanitario. Dei cinque, due cittadini pakistani e due cittadini afghani sono stati arrestati per rissa aggravata e accompagnati in carcere mentre il cittadino pakistano che aveva cercato riparo negli uffici della Polizia Locale è stato denunciato.

Uno dei cittadini pakistani arrestati è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, avendo provocato il ferimento dell'agente, facendolo cadere a terra. Sono in corso ulteriori attività per identificare gli altri protagonisti della rissa. Questa mattina, convalidati gli arresti, il Gip ha disposto per tre di loro, due pakistani e un afghano, la misura della custodia cautelare in carcere.

Questa mattina, su richiesta dell'Amministrazione comunale, si è tenuta una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura, che ha stabilito più controlli, già a partire da questo weekend.

Il Sindaco Pietro Fontanini ha chiesto al Prefetto Massimo Marchesiello di aumentare la presenza delle forze dell'ordine e ha avanzato la richiesta di “utilizzare anche l'Esercito in due punti della città, ovvero davanti all'ex Caserma Cavarzerani e di fronte alla stazione ferroviaria. Siamo un po' preoccupati – ha aggiunto il primo cittadino – perché c'è stata un'escalation, come conferma l'ultima zuffa tra due bande di spacciatori”.

“Purtroppo lo spaccio della droga è presente nella zona e il numero dei clandestini che arrivano in città è aumentato. Bisogna fronteggiare questo fenomeno. C'è massima attenzione da parte delle forze dell'ordine e abbiamo avuto da parte del Prefetto l'assicurazione che prenderà in considerazione la nostra richiesta”, conclude Fontanini.

“C'è massima attenzione alla situazione, visti anche i recenti fenomeni che si sono verificati”, assicura il Prefetto Marchesiello. “Quindi, nessuna minimizzazione dei problemi. Io stesso, anche recentemente, sono stato nella zona e ho percepito e 'annusato' l'atmosfera che si respirava. Con il sindaco abbiamo condiviso alcune possibilità d'intervento, a cominciare da un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine”.

“Su questo punto, con il coordinamento del Questore, sicuramente ci sarà un aumento dei controlli già da questo fine settimana. Sappiamo che in certe ore, specie nelle fasce serali, si acuiscono le problematiche e le tensioni”. In merito all'intervento dell'Esercito, il Prefetto ha ricordato la presenza dei militari all'interno del progetto Strade sicure, evidenziando, però, come il numero degli uomini a disposizione del contingente sia piuttosto ridotto, viste le crisi internazionali in corso. Ma l'impiego operativo sul campo non è escluso.

“Non è l'impegno che manca, perché lavoriamo quotidianamente in sinergia con le altre forze dell'ordine”, ha ribadito il comandante della Polizia locale di Udine, Eros Del Longo. “Purtroppo le attuali norme non ci consentono d'incidere su questo fenomeno: non c'è la possibilità di adottare misure cautelari per queste tipologie di reato. Sicuramente, la maggior presenza di personale in divisa può svolgere un ruolo di prevenzione sostanziale”.