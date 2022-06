Rissa in centro a Trieste, un ferito

Una violenta lite, nella tarda serata, si è conclusa con una persona ferita in modo serio. Si tratta di un 40enne, di origine straniera, aggredito contemporaneamente da un gruppo di persone.

Non è ancora chiaro se sia stato accoltellato o colpito più volte con un bastone; è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale di Cattinara per le cure del caso. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La rissa è avvenuta nella parte alta di viale XX Settembre. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato che ora sta indagando per chiarire l'accaduto.