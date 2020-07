Rissa in discoteca, cinque persone in ospedale

Intervento della Polizia di Stato di Trieste nelle prime ore di oggi, in una noto locale da ballo di Sistiana Mare. Erano circa le 4 quando è scoppiata una rissa che ha richiesto la presenza anche del personale medico, sul posto con tre ambulanze.

Sono rimasti feriti in cinque, tra uomini e donne, tutti trasportati con le autolettighe all'ospedale di Cattinara e all'ospedale di San Polo, a Monfalcone, per problematiche legate a traumi fisici (in particolare un ragazzo ferito al capo) ma anche per ubriachezza.

Gli agenti stanno cercando di identificare un altro gruppo di persone che è fuggito dopo l'arrivo delle forze dell'ordine a bordo di una vettura, facendo perdere le sue tracce, per evitare ogni controllo.