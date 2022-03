Rissa in piazza Garibaldi, tre feriti

Nuova rissa, con un ferito grave e due in condizioni meno serie, nel cuore di Trieste. La vicenda, sulla quale sta facendo luce la Polizia locale, si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Garibaldi. Protagonista un gruppo di kosovari. A quanto si è appreso finora, tra una ventina di giovani, impiegati nell’edilizia, sarebbe nato un diverbio per futili motivi, che ha poi dato origine, complice, forse, anche qualche bicchiere di troppo, all’aggressione.

Il parapiglia ha richiamato l’attenzione degli agenti della Municipale, che sono intervenuti e, grazie alle testimonianze, hanno individuato il presunto responsabile, in stato di fermo, mentre altri giovani presenti sul posto si sono dati alla fuga.

L’episodio ha fatto riaccendere l’allarme sul tema della sicurezza in città che, nei mesi scorsi, era stata al centro delle cronache per gravi fatti di sangue. Il Prefetto Vardè ha annunciato un prossimo Comitato per l’ordine pubblico, mentre le forze dell’ordine aumenteranno i controlli nella zona.