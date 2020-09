Rissa in piazza nella notte, spuntano i coltelli

Due persone sono rimaste gravemente ferite questa notte a seguito di una rissa scoppiata intorno alle 2 nel piazzale Monte Toch, nel comune di Vajont. Dalle parole, sono passate rapidamente ai fatti e sono spuntati dei coltelli. Quattro le persone che sono state identificate dai Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo che stanno svolgendo le indagini per capire quali siano i motivi che hanno scatenato la colluttazione.

Dopo l'allarme, sul posto sono stati inviati l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e due ambulanze. Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale, pare anche con ferite da taglio. Non sarebbero, comunque, in pericolo di vita. Una terza persona è stata ascoltata dai militari dell'Arma.