Rissa in piazzale Cella, volano calci, pugni e sedie

Una lite tra quattro stranieri è degenerata in rissa. Il tafferuglio è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri in piazzale Cella, a Udine. Tutto ha avuto inizio davanti al Bar 3 Gioie, quando un litigio per futili motivi è degenerato tra urla, minacce e una bottiglia infranta a terra.

La situazione è peggiorata qualche minuto dopo, davanti all'hotel San Giorgio, quando tre persone si sono poi avventate contro il quarto ragazzo, in quel momento in fuga e in cerca di un nascondiglio tra le auto in sosta. Una volta accerchiato, è stato atterrato; quindi gli hanno lanciato addosso alcune sedie di alluminio, prima di colpirlo con una serie ripetuta di pugni e calci.

La colluttazione, fortunatamente, è stata breve: è stata interrotta dall'intervento del titolare dell'albergo. Con l'aiuto del suo dipendente, il gestore ha chiamato in aiuto i poliziotti che ospita nella struttura. La vittima è così riuscita a scappare. Gli altri tre elementi, invece, sono stati fermati pochissimi istanti dopo in viale delle Ferriere, a pochi metri di distanza. In supporto agli agenti in riposo sono poi intervenuti i colleghi della Questura di Udine che hanno proceduto con l'identificazione e il controllo dei responsabili della scazzottata. Nonostante la scena da Far West, nella rissa sono state danneggiate solamente alcune piante.