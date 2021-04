Rissa in via Vittorio Veneto, presi i responsabili

Al fine marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, a conclusione di un'articolata attività investigativa, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo friulano, hanno denunciato a piede libero i responsabili della rissa tra cittadini pakistani avvenuta in via Vittorio Veneto il 25 febbraio. Quel giorno, nel primo pomeriggio, sono arrivate numerose chiamate al numero unico di emergenza 112. I Carabinieri sono intervenuti subito.

Alcuni passanti e diversi titolari di attività commerciali avevano segnalato, allarmati e spaventati, una rissa in corso, in strada, che coinvolgeva una decina di cittadini extracomunitari. All'arrivo delle forze dell'ordine, però, la maggior parte di loro si era allontanata, defilandosi nelle vie laterali. Alcuni minuti dopo, in piazza Primo Maggio, è stato identificato un cittadino pakistano di 27 anni, ferito alla testa. Ha detto subito di essere stato aggredito proprio durante la rissa scoppiata in via Vittorio Veneto.

Dopo la pubblicazione di due filmati, postati online su vari social da alcuni testimoni oculari, i militari hanno acquisito i file video e hanno ascoltato i testimoni, per ricostruire gli eventi.

Sono state eseguite anche individuazioni fotografiche. L'attività ha permesso di fare chiarezza. Non si era trattato di una rissa, ma di due aggressioni distinte. Una ai danni del cittadino pakistano di 27 anni e una ai danni di un pakistano di 25 anni, picchiati selvaggiamente da sette connazionali della loro età.

Sui motivi della duplice aggressione i Carabinieri stanno tutt'ora indagando, ma gli investigatori ritengono che siano da ricercare nella volontà di alcuni cittadini stranieri di assumere il controllo delle maggiori piazze di spaccio nel capoluogo friulano, gestite ormai per la quasi totalità da cittadini extracomunitari.

La posizione dei sette stranieri, tutti identificati denunciati a piede libero, è al vaglio tuttora del sostituto procuratore della Repubblica di Udine, Barbara Loffredo.