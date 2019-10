Ieri sera è scoppiata una rissa in una struttura di accoglienza di Fernetti, a Trieste. La Polizia di Stato è intervenuta con una Volante del Commissariato di Duino Aurisina per placare gli animi e ha denunciato per lesioni personali due cittadini stranieri, un giovane classe 1993 originario dello Yemen, e un siriano classe 1989 in Siria.