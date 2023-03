Rissa nel cuore della notte, locale chiuso per sei giorni

Chiuso per sei giorni, per decisione del Questore di Trieste, il locale pubblico di Largo Pitteri, nel capoluogo giuliano, nel quale la notte di lunedì scorso, 6 marzo, scoppiò una violenta lite con lancio di tavoli, sedie, bicchieri e l’uso anche di martelli e scalpelli. La chiusura del locale, gestito da un triestino di 56 anni, è stata decisa per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con conseguente sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Della rissa erano stati protagonisti quattro avventori di origine georgiana, di cui uno irregolare, tutti ubriachi, che – ha riferito la Questura – avevano coinvolto si altri clienti, fuggiti prima dell’arrivo della Polizia.

Due persone erano rimaste ferite, ma avevano rifiutato di essere portate al Pronto Soccorso.

Tutti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per rissa, porto di oggetti atti ad offendere ed uno anche per resistenza a pubblico ufficiale.