Rissa sul bus, un triestino denunciato

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un triestino classe 1976. Alla sala operativa della Questura, tramite il Numero Unico 112, erano arrivate alcune segnalazioni di una discussione in atto tra alcune persone e un’autista del bus di linea urbana 34, in largo Barriera.

Sono giunti sul posto due equipaggi della Squadra Volante e a fatica gli operatori sono riusciti a riportare la calma. Ricostruito l’episodio, l’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica.