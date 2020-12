Rissa tra due stranieri, parapiglia in Borgo Stazione

Rissa tra due stranieri ieri pomeriggio in Borgo Stazione, all’angolo tra via Leopardi e via Roma. La discussione è degenerata intorno alle 17.45, quando, nella concitazione del confronto in atto, due individui hanno iniziato a urlare, picchiarsi e dimenarsi, scatenando il panico tra i passanti. La lite, durata diversi minuti, ha coinvolto anche un terzo connazionale, anche lui, come confermato anche dai conoscenti presenti in loco, in evidente stato di alterazione alcolica.

Il rumore delle sedie e dei tavolini buttati a terra, ma soprattutto le grida dei tre hanno attratto l’attenzione del personale del Corpo Vigili Notturni, in quel momento in servizio nel quartiere delle Magnolie. Quando, ormai, sembrava raggiunta la calma, uno dei tre uomini si è scagliato contro i vigilantes e le auto in transito; un secondo, invece, ha iniziato ad aggredire verbalmente una ragazza di passaggio, che d’istinto, per sua difesa, ha impugnato una pietra raccolta da terra. Solo il successivo intervento dei Carabinieri ha definitivamente posto fine alla rissa e riportato alla calma gli animi bollenti dei tre individui.

Sul posto anche i sanitari, giunti con un’automedica ed un’ambulanza. Trasferito per gli accertamenti del caso uno dei protagonisti della rissa, visibilmente alterato e aggressivo.