Rissa tra giovani stranieri in via Vittorio Veneto

Una lite per futili motivi è degenerata in rissa a Udine. Erano circa le 17 quando una decina di giovani stranieri hanno iniziato a picchiarsi con calci e pugni in pieno centro, tra i portici e in mezzo a via Vittorio Veneto, sotto gli occhi impauriti dei commercianti e di alcuni clienti, fuggiti per la paura.

Nella colluttazione è stato anche brandito uno degli 'strilloni' dell'edicola.

La scazzottata è stata immortalata da alcuni residenti e sui social le foto e i video hanno subito generato stupore e polemica.