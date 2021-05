Rissa tra stranieri, due in ospedale

Rissa tra cittadini bengalesi nella notte, a Monfalcone, nella zona di via Sant'Ambrogio, intorno alle 22. Un gruppo di stranieri, che aveva cominciato a discutere animatamente già nel pomeriggio, è passata dalle parole ai fatti.

Due persone sono state accompagnate in ospedale per le medicazioni, a seguito delle lesioni riportate. Tutti gli accertamenti sono in corso da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone.

Sono in corso le acquisizione le testimonianze delle persone che hanno assistito alla rissa e anche quella del titolare di un vicino esercizio pubblico, estraneo ai fatti. Restano da chiarire le cause.