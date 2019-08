Rissa tra stranieri in piazza San Giacomo a Udine nel cuore della notte. Nel parapiglia è rimasta danneggiata la vetrata di un bar contro il quale sono state lanciate alcune sedie e un tavolino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Udine. I militari hanno trovato un cittadino straniero, di origini pakistane, con alcune ferite dovute alla colluttazione con un gruppo di connazionali, pare due persone, che non sono state rintracciate. L'uomo è stato trasportato in ospedale per le medicazioni.