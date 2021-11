Accesa lite in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati che opera nell'ex provincia di Trieste. Ad affrontarsi, utilizzando anche dei bastoni, per futili motivi, durante l'ora di pranzo, sono stati una dozzina di giovani cittadini stranieri, originati di Pakistan e Bangladesh.

Nel parapiglia, due minorenni sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale, al Burlo, per lesioni alla testa, fortunatamente non gravi.