Risse in viale XX Settembre, raffica di Daspo

Nei giorni scorsi si sono verificati nella zona di viale XX Settembre, a Trieste, diversi episodi di violenza che hanno visto il coinvolgimento di più persone. L’intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha consentito d'individuare i responsabili e denunciarli per reati contro la persona e il patrimonio, nonché, in un caso, per porto abusivo di armi da taglio.

Per evitare un’escalation del fenomeno e garantire la sicurezza, il Questore ha così disposto diverse misure di prevenzione.

Nel dettaglio, per la rissa dei 13 ottobre nel dehor di un bar sono stati emanati quattro Daspo urbani a carico dei cittadini stranieri coinvolti, impedendo loro per sei mesi l’accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali che somministrano bevande e alimenti dell'area. La violenta lite aveva generato grave allarme, essendo avvenuta in pieno giorno.

Per gli episodi accaduti nella notte del 15 ottobre, quando in via Rossetti si è verificata una lite tra più cittadini stranieri, il Questore ha emanato tre Daspo urbani e due avvisi orali con i quali gli interessati, che nel tempo sono stati segnalati dalle forze di polizia per una serie di reati che hanno messo a repentaglio la tranquillità pubblica, sono stati invitati a tenere, per il futuro, comportamenti improntati alla legalità e al rispetto delle regole.

Infine, nel tardo pomeriggio di domenica 23 ottobre, all’angolo tra viale XX Settembre e via del Toro, due cittadini italiani hanno iniziato un'accesa discussione, per futili motivi, con un rider impegnato in una consegna in bici, lite che poi è terminata in un'aggressione fisica del malcapitato fattorino. A loro carico è stato emesso un Daspo urbano e per uno dei due, che negli anni aveva già evidenziato la sua pericolosità sociale, confermata anche in questa circostanza, è scattato anche l’avviso orale.