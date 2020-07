Ristruttura casa, spuntano munizioni e ordigni

I residuati bellici dei due conflitti mondiali continuano a emergere incessanti in regione, impegnando attivamente il personale del III Reggimento Guastatori di Udine nella bonifica.

Oggi, su mandato della Prefettura di Udine, gli artificieri, accompagnati dai Carabinieri della stazione di Tricesimo, sono intervenuti a Conogliano di Cassacco, dove qualche giorno fa il proprietario di un’abitazione, durante lavori di ristrutturazione, ha demolito un muro, scoprendo munizioni e ordigni bellici ancora attivi, tutti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Come confermato dai guastatori, si tratta di quattro bombe a mano H.E. (High Explosive – Alto Eplosivo) tedesche modello BZE, una bomba a mano HE inglese modello N36, una bomba a mano HE francese modello F1, 20 cartucce calibro 9 mm italiane in pessimo stato di conservazione e dieci bossoli per cartucce calibro 9 mm.

Dopo aver messo in sicurezza gli ordigni, gli artificieri li hanno trasportati in un luogo idoneo al brillamento, nell’ex polveriera San Mauro, a Premariacco, dove nel frattempo era stata predisposta una buca, in gergo militare detta “fornello”, all’interno della quale, con l’innesco di altro esplosivo militare, alle 12.15 circa sono stati definitivamente neutralizzati. La zona interessata al brillamento è stata successivamente bonificata.

Anche ieri, su mandato della Prefettura di Gorizia, i guastatori hanno effettuato due interventi di bonifica. Accompagnati dai Carabinieri di Savogna d’Isonzo si sono recati prima a Lucinico e poi nel comune di San Martino del Carso, lungo il greto dell’Isonzo, dove giorni fa erano stati avvistati presunti ordigni.

Gli specialisti dell’Esercito hanno confermato la presenza di due bombe a mano modello SIPE HE (High Explosive –Alto Esplosivo) di nazionalità italiana, risalenti alla Prima Guerra Mondiale, ancora attive. Dopo aver messo in sicurezza gli ordigni e averli trasportati in un luogo idoneo al brillamento, nel greto del torrente Torre, in comune di Medea, i militari li hanno definitivamente distrutti.

E’ bene ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che per forme e dimensione possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento, così da consentire l’intervento dei militari dell’Esercito al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del nostro territorio.