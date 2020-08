Ristrutturazione a scuola, operaio cade dall'impalcatura

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un infortunio sul lavoro nel cantiere edile aperto in una scuola di Tricesimo, per la ristrutturazione dell'edificio. Un dipendente di una ditta con sede nel capoluogo friulano, che stava lavorando su un ponteggio, è caduto da un'altezza di circa due metri.

Si tratta di un cittadino di origini straniere residente a Udine, di 62 anni, che è stato soccorso prima dei colleghi di lavoro e, quindi, dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova; è stato portato in ambulanza all'ospedale di Udine. Sul posto gli Ispettori del Lavoro per tutti gli accertamenti. Ha riportato diverse lesioni agli arti ma non sarebbe in pericolo di vita.