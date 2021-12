Ritorno di fiamma, grave un 75enne

Un uomo di 75 anni di Bagnarola di Sesto al Reghena è rimasto gravemente ustionato a seguito di un ritorno di fiamma. Stava lavorando all'esterno della sua abitazione, vicino al barbecue, quando, per cause in corso di accertamento, si è verificato un problema con la bombola del gas.

Sul posto è intervenuto l'elicottero sanitario e l'equipaggio di un ambulanza, insieme ai Vigili del Fuoco. Il 75enne è stato intubato e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è stato possibile trasferirlo in un ospedale dotato di un reparto Grandi Ustionati poiché tutti i posti, in questo periodo, purtroppo sono occupati, a causa delle numerose persone rimaste ferite.

Subito dopo, l'elicottero ha raggiunto un'abitazione di San Vito al Tagliamento, dove, sempre a causa di un ritorno di fiamma, è rimasto ustionato un bambino di 13 anni. Sul posto sempre i Vigili del Fuoco.