Ritorno di fiamma mentre cucina

Infortunio domestico nella prima serata di ieri a Dogna. Un uomo di 58 anni che stava cucinando ai fornelli della sua abitazione, è stato raggiunto al volto da un ritorno di fiamma. A dare l'allarme sono stati i parenti che hanno chiamato il 112.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova che ha trasportato il ferito all'ospedale di Tolmezzo. Ha riportato lesioni al volto ma non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarvisio, che hanno messo in sicurezza l'area cottura e verificato la sicurezza della rete di distribuzione del gas nella stanza, e i Carabinieri della stazione di Moggio Udinese.