Ritorno di fiamma, ustionato a Dignano

Un anziano è rimasto ustionato nel primo pomeriggio in un'abitazione di Dignano. Per cause in corso di accertamento, mentre si trovava accanto a un caminetto, è stato raggiunto accidentalmente dalle fiamme.

Dopo la chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Le equipe sanitarie hanno preso in carico l'anziano che ha riportato lesioni di secondo e terzo grado nella parte alta del corpo. Attivati dagli infermieri della Sores anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per quanto di competenza.

L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.