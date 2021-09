Ritrovata a Udine una cucina messa in vendita online e rubata

Un 46enne, residente a Udine, è stato denunciato a piede libero per ricettazione perché trovato in possesso di una cucina componibile del valore di mille euro. La cucina era stata messa in vendita online da un 75enne residente a Chioggia.

La figlia del 46enne, una ragazza di 22 anni con precedenti di polizia, senza fissa dimora, si era fatta consegnare, senza pagarli, gli arredi dal pensionato, con un raggiro, facendo poi perdere le proprie tracce. Il 75enne aveva denunciato l'accaduto ai Carabinieri di Chioggia Sottomarina che avevano avviato le indagini.

A identificare il friulano sono stati i militari dell'Arma della Stazione Capoluogo di Udine che hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia. La cucina è stata sequestrata in attesa della restituzione al proprietario. La denuncia è scattata il 12 settembre.

Il 75enne aveva messo in vendita gli arredi a dicembre del 2020. Le indagine sono state curate dalla Stazione Capoluogo di Udine, comandata dal Luogotenente Alessandro Campagnolo.