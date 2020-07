Ritrovata la donna dispersa a San Vito

E' stata ritrovata, intorno alle 13, in un campo in località Sant'Urbano a San Vito al Tagliamento, la donna dispersa da giovedì. Ad avvistarla, in stato confusionale a causa delle tre giornate trascorse all'aperto, è stato un agricoltore che stava lavorando il terreno.

E' stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario, che l'ha poi trasportata in ospedale per le cure del caso.

Nei tre giorni di ricerche, sotto la guida dei Vigili del fuoco, sono stati impegnati circa 120 soccorritori; mobilitati gli esperti in topografia applicata al soccorso e pianificazione, l'elicottero del Reparto Volo dei pompieri di Venezia e quello della Protezione Civile, i sommozzatori di Trieste, le unità cinofile di Vigili del fuoco e Protezione civile, i volontari della Protezione Civile di San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Codroipo, Camino al Tagliamento, Talmassons e Fiume Veneto, i Carabinieri di San Vito e la Croce Rossa Italiana con ambulanza in presidio.