Ritrovati due trattori rubati nel Friuli Occidentale

Nella notte tra il 6 e 7 novembre è stato messo a segno il furto di due trattori, un John Deere e un Kubota Narrow dal valore di circa 90.000 euro, in due aziende agricole di San Vito al Tagliamento e di Fiume Veneto.

Gli investigatori del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pordenone, con la collaborazione dei militari delle Stazioni Carabinieri di San Vito, Fiume Veneto e Azzano Decimo, hanno immediatamente svolto un’intensa attività di controllo del territorio, con perlustrazioni tra campi, rimesse agricole e capannoni abbandonati, battendo a piedi i luoghi più nascosti, per individuare l’eventuale deposito di stoccaggio dei due mezzi agricoli, nell’eventualità che i malfattori, subito dopo i furti, li avessero nascosti in un luogo sicuro, nell’attesa di caricarli a bordo di qualche bisarca per allontanarli dal territorio.

L’intensa ricerca, durata più di una settimana, ha costretto i malviventi a rinunciare a recuperare il bottino, che è stato individuato nelle campagne di Azzano Decimo, all’interno di un capannone industriale dismesso da molto tempo. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno ricevuto con gioia la notizia, visto il grande valore commerciale dei mezzi e il fatto che non fossero coperti da polizze assicurative contro il furto.