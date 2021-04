Ritrovati tre tosasiepi rubati al Comune di Ronchi

Sono stati restituiti al Comune di Ronchi dei Legionari i tre tosasiepi che erano stati trafugati dai magazzini di via del Macello nel dicembre 2019.

I macchinari sono stati ritrovati nei giorni scorsi in un'abitazione della Bassa Friulana dai Carabinieri della stazione di Aiello del Friuli. Sulle circostanze del recupero non sono stati ancora svelati i dettagli, ma a quanto si sa i militari dell'Arma sono andati 'a colpo sicuro', denunciando alcune persone. Ciò che è importante, però, è che i tre tosasiepi, uno dei quali appena acquistato e dal valore complessivo di oltre 2mila euro, sono ‘tornati a casa’.

Gli ignoti, allora, si erano introdotti all'interno dell'area probabilmente scavalcando la recinzione in direzione dello stadio Alfredo Lucca. Quindi, ‘armati’ di un estintore, avevano iniziato a spaccare i vetri delle porte. La Municipalità ronchese si dice stanca ed esasperata da atti come questo, accompagnati, poi, da ripetuti gesti vandalici perpetrati alla proprietà pubblica. Ed è per questo che il sindaco, Livio Vecchiet, si è rivolto a un legale per far valere i diritti dell'Amministrazione e far pagare i colpevoli. Gli atti elencati nel documento elaborato dal primo cittadino sono molteplici.

“Negli ultimi tre anni – ha detto il primo cittadino – il Comune ha subito numerose intrusioni nelle proprie strutture con conseguenti atti vandalici, danneggiamenti e anche furti di beni di proprietà. Queste attività delittuose si sono consumate dall’agosto 2019 fino al marzo scorso, ma, va detto, anche negli anni precedenti si erano verificati episodi analoghi. Per ognuno, il personale comunale, su mia delega, ha presentato denuncia di furto o danneggiamento alla locale stazione dei Carabinieri”.

Il 14 agosto 2019 era stato rubato un frigorifero dal magazzino uso cucina all’interno del palasport, mentre il 19 novembre erano stati denunciati danneggiamenti in androna Palmada e all’ingresso del parco in piazza Unità e da via dei Campi. Erano stati manomessi un cartello stradale, una lampada, una panchina, un bidone della spazzatura e tre dissuasori di sosta.

Quindi, il 24 dicembre dello stesso anno nuova denuncia per il danneggiamento di un cestino dell’immondizia e un palo della segnaletica stradale negli impianti di base. Si replica il 15 gennaio 2020 con la denuncia per furto proprio ai magazzini comunali, mentre il 5 ottobre la denuncia riguarda episodi di danneggiamento della palestra comunale di via D’Annunzio, dove, in particolare, erano stati rotti i vetri delle porte d’accesso, una maniglia e la rete metallica di delimitazione della centrale termica. Da ultimo, il 29 marzo è stata presentata una denuncia per l’ultimo episodio, il più grave, per danneggiamenti avvenuti alla scuola primaria di via Fratelli Cervi, con un danno economico di oltre 20mila euro.

“Si tratta di episodi di grandissima inciviltà – ha aggiunto il primo cittadino - le cui conseguenze economiche gravano, anche qualora coperte da assicurazione, sul bilancio del Comune, che deve far fronte con le proprie risorse e anticipare i costi delle riparazioni. Oggi come oggi, appare necessario ricorrere a una tutela legale dell’ente quale persona offesa per i danni arrecati al suo patrimonio. E così abbiamo fatto, nella speranza che, anche potenziando il sistema di videosorveglianza, questi episodi abbiano finalmente una fine”.