Ritrovato a Malta un dipinto di San Gennaro rubato nel 1969

E' stato ritrovato a Malta un dipinto di San Gennaro, rubato oltre 50 anni fa nel Sannio. Dietro l'operazione internazionale ci sono i carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine che hanno rintracciato il dipinto realizzato tra il 17esimo e il 18esimo secolo dalla scuola napoletana.



Rubato nel 1969, in un'abitazione privata di San Lupo, in provincia di Benevento, è stato posto in vendita all'incanto sul sito online di una casa d'aste maltese. La Procura di Benevento ha emesso un ordine europeo per il sequestro del quadro, restituito oggi al Museo Diocesano della città campana.