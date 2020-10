Ritrovato a Udine un libro della biblioteca di Graz

Un Maresciallo del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine libero dal servizio ha ritrovato un libro della Steiermärkische Landesbibliothek di Graz (Austria) in una strada nei pressi di via Poscolle.

L’occhio allenato del militare non ha potuto fare a meno di notare i timbri e i segni di catalogazione apposti dalla biblioteca austriaca. Nonostante non risultasse oggetto di furto, la collaborazione fornita dal direttore della biblioteca e dai suoi collaboratori ha permesso di appurare la provenienza di “Geistergeschichte”, opera di Laura Freudenthaler, scrittrice austriaca premiata dalla prestigiosa European Union Prize for Literature. La Procura della Repubblica di Udine non ha ravvisato la commissione di alcun reato e il Gip ne ha disposto la restituzione.

La riconsegna è avvenuta nella sede del Nucleo TPC di Udine, al civico 40 di via XXIII Marzo 1848, dove il legale rappresentante della biblioteca ha consegnato un attestato di elogio da parte del direttore dell’ente stiriano, che ha ringraziato i Carabinieri per l’attenzione e la dedizione che non sono mai venute meno, neppure nel tempo libero dal servizio, e che hanno permesso la restituzione del bene perduto alla biblioteca austriaca.