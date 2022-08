Ritrovato il 49enne scomparso da Bressa di Campoformido

E' stato individuato a Pagnacco il 49enne di Bressa di Campoformido scomparso da ieri dalla casa dei suoi familiari. E' stato trovato in stato confusionale, ma in buone condizioni fisiche.

Il friulano, classe 1973, che soffre di alcuni problemi fisici, ha vagato a lungo, passando evidentemente la notte all'addiaccio. Alle 13.30 la buona notizia del suo avvistamento, nelle vicinanze dell'Agriturismo Pividori, in via Chialminis.

I suoi familiari ieri pomeriggio avevano lanciato l'allarme per la sua scomparsa, non vedendolo rientrare da una passeggiata mattutina.

Esito positivo, dunque, per la grande macchina messa in campo per le ricerche, che ha visto più di 50 persona all'opera, con l'utilizzo di cani molecolari e dell'elicottero Drago dei Vigili del fuoco di Venezia. Alle operazioni hanno partecipato i pompieri di Udine e di San Daniele, squadre di volontari della Protezione civile e agenti della Polizia locale di Campoformido.