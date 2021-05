Ritrovato il corpo senza vita dell'uomo disperso a Castelnovo

Nel pomeriggio, sono stati due gli interventi a cui hanno preso parte le squadre della stazione di Maniago del Soccorso alpino e speleologico. Prima i soccorritori sono stati chiamati assieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri a Castelnovo del Friuli, per recuperare il corpo dell'uomo disperso da dicembre 2020. Si tratta di Valse Zamfir-Viorel, classe 1968 di nazionalità romena, che si trova in Italia dal 6 dicembre, impiegato come lavoratore agricolo a Rauscedo. Era stato visto l'ultima volta l'11 dicembre, al mattino presto, dai compagni di lavoro, fuori dell'abitazione condivisa, ma poco dopo, al momento della partenza del mezzo che li avrebbe dovuti portare tutti al lavoro, non si era presentato.

Il suo corpo senza vita è stato individuato nei pressi di un rio.

Quasi contestualmente le squadre sono state chiamate a Barcis, dove una donna del 1975 di Porcia aveva perso il sentiero durante un'escursione nei pressi del Lago di Barcis. La donna si era incamminata su tracce di sentiero seguendo un animale e si è a un certo punto ritrovata smarrita, senza riferimenti. Grazie alle coordinate fornite dal sistema di geolocalizzazionea SMS Locator la sua posizione è stata precisamente individuata nei pressi del Lago; è stata ritrovata in pochissimo tempo dai soccorritori che l'hanno riaccompagnata alla sua auto.