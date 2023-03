Ritrovato l’escursionista per il quale era scattato nel pomeriggio l’allarme

E’ stato ritrovato e sta bene l’escursionista per il quale era stato attivato il sistema di ricerca, con il decollo da Tolmezzo dell'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. L'allarme era scattato questo pomeriggio intorno alle 15 su richiesta della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria,dopo che un giovane uomo non dava notizie di sé da circa 24 ore. I famigliari avevano spiegato che il loro congiuntoe aveva intrapreso una camminata in solitaria nell’area montana tra Dogna e Chiusaforte.

Impegnati nelle ricerche oltre all’elicottero anche gli specialisti del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Tarvisio, e i volontari del Soccorso Alpino di Moggio Udinese. Verso le 16.15 il ritrovamento dell’escursionista in buone condizioni di salute e il rientro alla base delle squadre impegnate nelle ricerche, incluso l’elicottero.