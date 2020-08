Ritrovato l'anziano disperso a Fusea, sta bene

È stato ritrovato alle 9.35 l'87enne di cui si erano perse le tracce ieri, dopo che si era allontanato dalla sua abitazione di Fusea. Lo ha rintracciato una squadra mista del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco su segnalazione di una donna che lo aveva incrociato poco prima nel bosco, vicino ad alcuni stavoli che si trovano a breve distanza dalla pieve di Santa Maria Oltrebut.

L'anziano era uscito di casa al mattino e non aveva fatto rientro; ieri sera, quindi, i parenti avevano denunciato la sua scomparsa, facendo scattare le ricerche. Ha passato la notte all'aperto, vagando senza meta. Presentava sintomi di disidratazione, ma sta relativamente bene; in ogni caso è stato accompagnato all'ospedale di Tolmezzo per un controllo.