Ritrovato l'anziano disperso a Latisana

E' stato trovato sano e salvo, questa mattina, il 75enne disperso da ieri pomeriggio a Latisana. L'uomo è stato individuato a pochi passi dal centro abitato di San Michele Tagliamento. Era in stato confusionale, ma non in pericolo di vita.

Le ricerche erano state attivate dopo la richiesta di aiuto lanciata dalla moglie, che non aveva visto tornare il marito, uscito per la sua quotidiana passeggiata lungo l'argine del Tagliamento.

Sul posto, da ieri sera hanno operato i Vigili del Fuoco di Latisana e di Portogruaro con il supporto dei colleghi del Nucleo speleo alpino fluviale.

Il 75enne, che soffre di alcune amnesie temporanee, è stato ricoverato in ospedale per tutti gli accertamenti sanitari del caso.