Ritrovato l'escursionista disperso lungo il Cammino Celeste

E' stato ritrovato vivo, anche se con diverse contusioni, poco prima delle 8, l'uomo di Pescara disperso da ieri sera lungo il Cammino Celeste.

L'escursionista aveva sbagliato sentiero ed era caduto per diversi metri, riportando alcuni traumi. Le squadre di Udine del Soccorso Alpino che lo hanno individuato nel territorio del comune di Luservera e hanno atteso con lui l'arrivo dell'elisoccorso per recuperarlo. Inizialmente si è provato a scendere con lui ma poi si è compreso che sarebbe stato troppo lungo portarlo giù in barella e, trovato uno spiazzo per verricellare, lo si è imbarcato sul velivolo per consegnarlo all'ambulanza. L'intervento si è concluso intorno alle 10.30.

Il disperso era stato visto da una squadra che risaliva il versante nord da Passo Tanamea.

Le ricerche erano scattate ieri, intorno alle 23, attivate dai Carabinieri di Cividale che avevano ricevuto la segnalazioni dai loro colleghi di Pescara. A lanciare l'allarme era stato il figlio dell'uomo, residente a Pescara, che aveva riferito che ieri sera il padre doveva arrivare al Rifugio Ana Monte Aperta attraverso il sentiero 711. Abitualmente il padre chiama il figlio ogni sera ma ieri non l'aveva sentito.

Una squadra di ricerca ieri aveva perlustrato la zona del rifugio e i sentieri che collegano il Monte Maggiore al Rifugio e al Passo Tanamea, ma senza esito. Così questa mattina le operazioni sono state ampliate e, fortunatamente, hanno avuto esito positivo.