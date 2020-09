Ritrovato l'uomo disperso a Malga Porzus

Nel pomeriggio, intorno alle 16, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale sono intervenuti nei pressi della Malga Porzus, a Faedis, per una ricerca a persona dispersa nei boschi.

Giunti sul posto i pompieri, assieme al personale della Guardia di Finanza e ai volontari del soccorso alpino, hanno iniziato a perlustrare la zona boschiva e, in breve tempo, hanno trovato la persona dispersa che, uscito per raccogliere funghi, a causa della stanchezza non riusciva a fare ritorno alla malga.

I soccorritori hanno caricato l'uomo, stanco ma illeso, sul fuoristrada e lo hanno accompagnato alla malga.