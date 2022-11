Ritrovato senza vita l'anziano disperso a Verzegnis

E' stato ritrovato senza vita l'81enne di Tolmezzo disperso dal 5 ottobre. A segnalare la presenza di un corpo nel torrente Ambiesta, nel territorio del comune di Verzegnis, sono stati due cittadini, che hanno contatto, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, il Numero unico 112, facendo scattare l'intervento del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Tolmezzo.

Il medico legale, giunto sul posto, ha appurato che si trattava dell'anziano per il quale erano state avviate lunghe ricerche congiunte tra Tolmezzo e Verzegnis, dopo che la sua auto era stata ritrovata in prossimità di Ponte Avons. Per giorni l'area era stata battuta palmo a palmo, via terra e dal cielo, con elicotteri e droni, senza esito.

Nella foto, il campo base delle ricerche