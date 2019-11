Ritrovato senza vita l'avvocato Giovanni Fantino

E' stato ritrovato nel primo pomeriggio, a Cividale, il corpo senza di vita di Giovanni Fantino, l'avvocato 85enne scomparso da mercoledì mattina. Ad avvistare il cadavere è stato l'elicottero dei Vigili del fuoco del nucleo di Venezia, in azione per dei sorvoli perlustrativi da quando si è attivata la macchina dei soccorsi.

L'anziano viveva da solo, con il supporto di una badante. L'ultima volta era stato visto alle 8.30 a passeggio per in via Gemona, nella città Ducale. Sul posto ci sono i carabinieri e i pompieri, oltre ai volontari della Protezione Civile.