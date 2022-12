Ritrovato un anziano disperso a Cercivento

E' stato ritrovato in serata un anziano disperso a Cercivento. L'uomo, affetto da demenza senile, era uscito nel primo pomeriggio da casa, ma non aveva fatto rientro.

Dopo l'allarme, sono immediatamente scattate le ricerche, che hanno visto impegnati i Vigili del fuoco di Udine, con la squadra del distaccamento di Tolmezzo, nella quale erano presenti anche tecnici Speleo Alpino Fluviale, e le squadre dei distaccamenti volontari di Cercivento e del distaccamento di Paularo.

Dopo un paio d'ore di perlustrazione assieme a Carabinieri, Guardia di Finanza e personale sanitario, l'anziano è stato ritrovato in vita; era caduto a terra vicino a una catasta di legna nei pressi di un sentiero nei boschi, a circa due chilometri dalla centro abitato.

L'uomo è stato imbarrellato e trasportato a braccia fino al paese, dove è stato caricato in ambulanza e preso in carico dal personale sanitario, che lo ha accompagnato in ospedale per le cure del caso.