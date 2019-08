Ritrovato un cadavere nel torrente Corno a Kromberk

Il corpo senza vita e in avanzato stato di decomposizione di un uomo è stato trovato mercoledì pomeriggio dalle autorità slovene nel torrente Corno all’altezza di Kromberk, abitato a pochissimi chilometri da Gorizia e Nova Gorica. Sulla salma, la cui identità ancora non è conosciuta, è stata disposta un’autopsia anche per chiarire le cause del decesso mentre la polizia slovena ha comunicato la scoperta alle autorità italiane. La chiamata è arrivata al numero di emergenza 113 verso mezzogiorno ed è subito stata avviata una ricerca, condotta dal settore di polizia criminale di Nova Gorica coadiuvati da un esperto dell’istituto forense. Il cadavere, a quanto appreso, è rimasto lì per qualche mese ed era, come detto, in avanzato stato di degrado. Per ora si sa solo che è di sesso maschile. “Per capire l’identità del cadavere e la causa della sua morte il giudice istruttore ha ordinato un’autopsia giudiziaria” spiega il capo del centro comunicazione della polizia di Novo Mesto, Andrej Ferlinc.