Ritrovato un escursionista disperso a Fanna

Le stazioni di Maniago e Valcellina del Soccorso alpino e speleologico sono state allertare ieri poco prima di mezzanotte per il mancato rientro di un turista tedesco 41enne. Era partito giovedì da Fanna a piedi, in direzione di Forcella Racli, nel gruppo del Monte Raut e, una volta giunto in forcella e aver consultato la cartina, ha intrapreso la discesa dal versante opposto, che è un itinerario poco battuto e sconsigliabile.

È stata la moglie dell'uomo a dare l'allarme per il mancato rientro, non riuscendo a contattarlo al cellulare vista la mancanza di copertura. L'uomo era riuscito, però, a una certa ora a sentire degli amici a cui aveva detto che stava scendendo.

I soccorritori hanno ipotizzato una probabile discesa dal versante del Lago di Selva e si sono spostati subito in quella direzione per un sopralluogo, prima di intraprendere le ricerche sistematiche a partire dalla 5.30 del mattino di oggi anche con l'aiuto dell'elicottero.

L'uomo è stato ritrovato incolume poco dopo mezzanotte e mezza nei pressi del Lago di Selva. Sul posto anche i Carabinieri di Meduno.