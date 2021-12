Rive d'Arcano, due furti in casa in poche ore

Due furti, a distanza di poche ore, in due abitazioni del comune di Rive d'Arcano. Nel primo caso, approfittando dell'assenza della proprietaria, che era al lavoro, i ladri hanno forzato, di giorno, la porta finestra del terrazzino. Sono riusciti a rubare alcuni capi di abbigliamento di marca per un valore di circa 2.000 euro.

Nell'altra abitazione, invece, sono stati rubati monili in oro e denaro contante per circa 3.000 euro. Anche in questo caso i ladri hanno agito in pieno giorno, in assenza del proprietario e hanno forzato una portafinestra per penetrare all'interno dei locali. Indagano i Carabinieri della Stazione di Fagagna.