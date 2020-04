Rivignano, fiamme nella soffitta

Allarme per un incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi, subito dopo quello divampato nel magazzino Bricofer di Codroipo. Non appena messa in sicurezza l'area del punto vendita, interessata pesantemente nella parte del deposito, i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo sono stati dirottati a Rivignano per un un incendio accidentale scoppiato nella soffitta di una villetta a schiera.

Fondamentale il loro tempestivo intervento che ha evitato danni ulteriori causati dalle fiamme. È stato possibile, infatti, scongiurare il danneggiamento dei beni conservati all'interno di una stanza del sottotetto. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Rivignano.