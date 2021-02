Nella tarda mattinata, intorno alle 11.50, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del fuoco di Udine è intervenuta per un incendio in un'attività manifatturiera a Rivignano.

I pompieri, giunti sul posto, hanno trovato l'impianto aspirante di un macchinario piegatubi in fiamme. Hanno prontamente spento il rogo, evitando la sua propagazione al resto dell'impianto di produzione.

Le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.