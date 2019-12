Rivignano Teor, trovato senza vita in casa a 35 anni

Tragedia questa mattina a Rivignano Teor e dove un uomo di 35 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. A dare l'allarme sono stati parenti e amici, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Il tempestivo intervento del personale sanitario purtroppo è stato inutile: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente in paese, suscitando vasto cordoglio. Non ci sono responsabilità di terze persone nella morte del 35enne.