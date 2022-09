Un’auto rubata nei giorni scorsi a Gorizia è stata rintracciata nel pomeriggio dai Carabinieri. I militari, durante un posto di controllo in città, hanno notato come la targa del veicolo corrispondesse alla nota di ricerca.

E’ scattato così un breve inseguimento per le vie del centro cittadino, al termine del quale i carabinieri hanno fermato la macchina. Gli occupanti sono stati condotti in caserma per gli accertamenti del caso.