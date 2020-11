Rocambolesco inseguimento finisce con un frontale

Non si fermano all'alt durante un posto di controllo lungo la statale 56, a Cormons. Scatta l'inseguimento da parte di una pattuglia della Polizia di Stato. È successo questa mattina intorno alle 9. A essere tallonati dagli agenti un gruppo di sette persone che viaggiano su un monovolume, cittadini extracomunitari, forse un passeur con alcuni clandestini.

La conducente di una Mercedes, che vede giungere ad alta velocità la macchina dei fuggitivi, cerca di evitare il mezzo e finisce, in uno scontro frontale, contro un furgone condotto da un operaio di Manzano che si sta recando al lavoro.

La donna e il conducente del furgone rimangono feriti, per fortuna in maniera non grave. Saranno portati, rispettivamente, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e all'ospedale di Gorizia dalle equipe sanitarie di due ambulanze, inviate dalla Centrale Sores di Palmanova.

La strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e per i rilievi.

Il monovolume con a bordo i sette cittadini stranieri è stato abbandonato nelle campagne e i suoi occupanti sono fuggiti tra le vigne. Indagini della Polizia di Frontiera di Gorizia.