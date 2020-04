Rodeano, incendio nella vecchia stalla

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri a Rodeano Alto, nel comune di Rive d'Arcano, a seguito di un incendio che è scoppiato all'interno di una corte già interessata in passato da un violento rogo. Questa volta, le fiamme si sono sviluppate in un'ex stalla, adiacente a un'abitazione dove risiede una persona anziana.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti immediatamente i pompieri che hanno evitato il propagarsi dell'incendio alla dimora della pensionata. A bruciare in particolare la parte superiore della struttura agricola, oggi utilizzata come deposito al piano terra, e come fienile nella parte superiore. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I danni sono ingenti.