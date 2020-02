Rogo al Parco Moretti, preso il piromane

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine e i colleghi della Stazione di Remanzacco, sono intervenuti nel parco Moretti di Udine dove hanno bloccato e identificato un cittadino gambiano di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale, mentre stava incendiando dei rifiuti che aveva prelevato poco prima da un cassonetto delle immondizie.

Le fiamme si sono spente quasi in autonomia, prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando di via Popone. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine perché il 25 agosto era stato arrestato dalla Radiomobile per resistenza a pubblico ufficiale, sempre al parco Moretti.

Il 21 gennaio, inoltre, era stato denunciato a piede libero dal Norm per incendio di rifiuti, prelevati sempre da un cassonetto, ma in via Marco Volpe. L'uomo è stato anche denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal questore di Udine il 23 gennaio.