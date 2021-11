Rogo all'ex Bertolini di Mossa, continua il lavoro dei pompieri

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nel pomeriggio di ieri nell’ex Bertolini di Mossa. Alle 10 di questa mattina erano ancora attivi alcuni focolai ed è iniziata l'opera di smassamento.

Oltre alle squadre dei pompieri già presenti sul posto è arrivato a Gorizia anche il nucleo Gos - Gruppo Operativo Speciale del comando di Udine che, con i mezzi di movimento terra, ha iniziato le operazioni di rimozione dei materiali depositati all'interno dei capannoni incendiati. L’intervento si preannuncia lungo, in considerazione della grossa quantità di materiale depositato e del pericolo di crolli delle strutture incendiate.

Nel frattempo, questa mattina si è tenuta una riunione d’urgenza in Prefettura a Gorizia, nel corso della quale è stata disposta la chiusura delle scuole, dei parchi e dei campi sportivi all’aperto nei comuni di Mossa, Capriva del Friuli e San Lorenzo Isontino, interessati dai fumi di combustione prodotti dal vastissimo rogo.

Resta valido anche l’invito a tenere chiuse le finestre, tenere in casa gli animali, evitare attività di giardinaggio e sfalcio.

Il Comune di Mossa ha deciso di prorogare l'ordinanza emessa ieri sera fino al 18 novembre.

La decisione è a scopo di massimo precauzione: le prime rilevazioni dell’Arpa Fvg, complice anche il meteo favorevole (e la presenza della Bora) non indicano pericoli per la salute. Le indagini saranno ripetute nelle prossime ore.

Nell’edificio industriale era presenti rifiuti prevenienti da raccolta differenziata.

Nella serata, i tecnici Arpa Fvg hanno effettuato una prima serie di misure con contaparticelle per valutare la ricaduta di particelle inquinanti aereodisperse. "I rilievi sono stati effettuati in prossimità dell’incendio, immediatamente sopravento e in altri quattro punti all’interno dei centri abitati potenzialmente interessati dalle ricadute medesime, scelti sulla base delle risultanze dei modelli numerici di simulazione. L’area d'impatto delle ricadute è stata circoscritta in un’ellisse che, partendo dallo stabilimento incendiato, si estende fino all’abitato di San Lorenzo Isontino e lambisce solo marginalmente l’abitato di Farra d’Isonzo", precisa Arpa.

"I rilievi con contaparticelle sono stati ripetuti nei medesimi punti questa mattina, martedì 16 novembre, rilevando un impatto dovuto alle polveri pari alla metà (circa) di quanto rilevato nella notte. Complessivamente l’innalzamento della polverosità dovuta all’incendio non ha comportato il superamento di alcun limite giornaliero per la qualità dell’aria. La presenza per tutta la durata dell’incendio di venti provenienti da Nord-Est, sebbene intermittenti, ha favorito la diluizione dei fumi di combustione. L’attuale ventilazione da Nord-Est proseguirà anche nella giornata odierna favorendo quindi la dispersione e diluizione degli inquinanti. Nella giornata odierna, e fino ad esaurimento del fenomeno, Arpa Fvg effettuerà ulteriori accertamenti in tutta la zona".